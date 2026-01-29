 
Общество

Псковичи могут выиграть призы, поделившись историей знакомства с любимыми

В преддверии Дня всех влюбленных кафе «Моя история» запустило конкурс на самые трогательные, смешные и необычные - любые моменты знакомства со второй половинкой, которые греют сердца.

Для участия в конкурсе необходимо быть подписанными на группы «Моя История» и партнера Merch, а также в комментариях к посту написать свою историю знакомства со второй половинкой.

Итоги конкурса подведут 10 февраля. Всего будет выбрано два победителя. В качестве призов подготовлены парные футболки, на которых разместят фотографии или фразы, которые захочет победитель, а также сертификат на 2 000 рублей от ресто-бара «Моя история».

