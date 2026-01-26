Тала Нещадимова: В первой пятидневке февраля ожидается усиление мороза

​В Псковской области ожидается усиление морозов в первой пятидневке февраля, сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Начиная с 29 и 30 января, ночные температуры будут в пределах от -20°С до -25°С, а дневные температуры ожидаются выше», - сказала Тала Нещадимова. Синоптик также сообщила, что возможны осадки в виде снега.

«В первой декаде февраля прогнозируют усиление мороза. С третьего по пятое февраля ожидают температуры до -25°С, -28°С. ​Ночные температуры могут составлять от -14°С до -25°С, а дневные температуры — от -5°С до -12°С», - рассказала начальник псковского гидрометцентра.

По её словам, морозная погода сохранится до 6-7 февраля, так как действует антициклон.

Тала Нещадимова также отметила, что текущие температуры не являются экстремально низкими.