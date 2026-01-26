 
Общество

Тала Нещадимова: В первой пятидневке февраля ожидается усиление мороза

0

​В Псковской области ожидается усиление морозов в первой пятидневке февраля, сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова. 

«Начиная с 29 и 30 января, ночные температуры будут в пределах от -20°С до -25°С, а дневные температуры ожидаются выше», - сказала Тала Нещадимова. Синоптик также сообщила, что возможны осадки в виде снега.

«В первой декаде февраля прогнозируют усиление мороза. С третьего по пятое февраля ожидают температуры до -25°С, -28°С. ​Ночные температуры могут составлять от -14°С до -25°С, а дневные температуры — от -5°С до -12°С», - рассказала начальник псковского гидрометцентра.

По её словам, морозная погода сохранится до 6-7 февраля, так как действует антициклон.

Тала Нещадимова также отметила, что текущие температуры не являются экстремально низкими. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026