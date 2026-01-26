Личный прием граждан проведут приставы в Острове 27 января

В отделении судебных приставов Островского и Пыталовского округов проведут личный прием граждан 27 января с 12:00 до 13:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Заместитель руководителя управления ответит на вопросы о возбуждении исполнительных производств, порядке взыскания задолженности и применении мер принудительного исполнения к должникам.

Прием будет проходить по адресу: Остров, улица Рымара, дом 2А.

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.