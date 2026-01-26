 
Общество

1900 человек воспользовались профсоюзными программами оздоровления в 2025 году

В 2025 году профсоюзными программами оздоровления и отдыха воспользовалось 1900 человек в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском облсовпрофе.

Это на 48 человек больше, чем в 2024 году, когда льготными путёвками были обеспечены 1852 человека.

Большинство участников программы — 1531 человек — прошли курс оздоровления в санаторно-курортном комплексе «Хилово». Ещё 252 человека посетили санаторий «Голубые озёра», а 117 — санаторий «Череха».

«Мы наблюдаем устойчивый рост спроса на профсоюзные путёвки в течение нескольких лет, — отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. — Это свидетельствует не только о доверии к нашей системе, но и о том, что люди всё больше понимают: здоровье — главный капитал. Особенно важно поддерживать его у работающих граждан, ведь именно от их самочувствия зависит продуктивность труда, настроение в коллективе и качество жизни в целом. Мы продолжим развивать эти программы и делать их максимально доступными для всех членов профсоюзов».

Рост числа участников профсоюзных оздоровительных программ связан с повышением осознанности населения в вопросах заботы о здоровье, а также с расширением доступности путёвок благодаря планомерной работе профсоюзов.

