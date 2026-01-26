Признаки ишемической болезни сердца назвали псковичам в псковском минздраве

Признаки ишемической болезни сердца и ее профилактику напомнили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.
Ишемическая болезнь сердца— это заболевание, характеризующееся повреждением миокарда вследствие нарушения кровотока в сосудах, питающих орган. Лечение пациентов с ишемической болезнью сердца должно быть непрерывным и контролироваться врачами-специалистами.
Течение ИБС может быть различным — от бессимптомного до выраженных проявлений ишемической болезни сердца.
Классическая клиническая картина включает в себя следующие жалобы:
- боли жгучего характера в левой половине грудной клетки, иногда отдающие в левую верхнюю конечность, в спину (под левую лопатку), нижнюю челюсть;
- одышка, ощущение нехватки воздух; тяжесть в груди;
- связь болевого синдрома с физической нагрузкой (ходьба в ускоренном темпе, подъем в горку или по лестнице), уменьшение боли в состоянии покоя.
Без лечения пациентов с ишемической болезнью сердца стеноз (сужение) артерий может стать критичным, и тогда возникает инфаркт миокарда. При инфаркте возникают острейшие боли в левой половине грудной клетки, состояние требует экстренной медицинской помощи.
Профилактика ишемической болезни сердца направлена на устранение факторов риска и изменение образа жизни. К ним относятся:
- адекватно переносимые физические нагрузки;
- отказ от вредных привычек (табакокурение, употребление алкогольных напитков);
- снижение уровня стресса;
- нормализация веса;
- сбалансированное правильное питание с достаточным содержанием клетчатки, микро- и макроэлементов;
- контроль уровня холестерина;
- при гипертонической болезни — контроль артериального давления и достижение целевых значений (как правило, 120-130/70-80 мм рт. ст.);
- при сахарном диабете — соблюдение диеты, контроль уровня сахара в крови.