Признаки ишемической болезни сердца назвали псковичам в псковском минздраве

Признаки ишемической болезни сердца и ее профилактику напомнили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Ишемическая болезнь сердца— это заболевание, характеризующееся повреждением миокарда вследствие нарушения кровотока в сосудах, питающих орган. Лечение пациентов с ишемической болезнью сердца должно быть непрерывным и контролироваться врачами-специалистами.

Течение ИБС может быть различным — от бессимптомного до выраженных проявлений ишемической болезни сердца.

Классическая клиническая картина включает в себя следующие жалобы:

боли жгучего характера в левой половине грудной клетки, иногда отдающие в левую верхнюю конечность, в спину (под левую лопатку), нижнюю челюсть;

одышка, ощущение нехватки воздух; тяжесть в груди;

связь болевого синдрома с физической нагрузкой (ходьба в ускоренном темпе, подъем в горку или по лестнице), уменьшение боли в состоянии покоя.

Без лечения пациентов с ишемической болезнью сердца стеноз (сужение) артерий может стать критичным, и тогда возникает инфаркт миокарда. При инфаркте возникают острейшие боли в левой половине грудной клетки, состояние требует экстренной медицинской помощи.

Профилактика ишемической болезни сердца направлена на устранение факторов риска и изменение образа жизни. К ним относятся: