На концерт Долиной в Москве во вторник продано менее 45% билетов

Лишь 44% билетов продано на первый в 2026 году концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве. Певица выступит в столичном баре Petter во вторник.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

По данным РИА Новости, концертная площадка рассчитана на 91 место. В понедельник днем в продаже оставалось всего 18 билетов, что означает заполняемость зала более чем на 80%, к вечеру число свободных мест сократилось до 14. Однако в ночь перед концертом количество доступных для покупки билетов возросло до 51, что составляет 56% от общего числа.

Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысяч рублей в зависимости от расположения. Ранее РИА Новости сообщало, что максимальная стоимость билетов на данный концерт достигала 18,5 тысяч рублей.

Долина и ее музыкальный коллектив «Долина Band» будут радовать зрителей чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят, они приобретаются отдельно.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.