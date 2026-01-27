 
Россия назвала неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к Печорскому округу

Территориальные претензии Эстонии к России по поводу Печорского округа Псковской области абсолютно неприемлемы, заявил в временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

Дипломат напомнил, что осенью 2025 года министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил о «решении многолетней проблемы», с которой он столкнулся еще будучи журналистом: в паспортах двух граждан Эстонии Печорский район, где они родились, «вошел» в состав Эстонской Республики.

«Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — сказал Камран Абилов.

Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, и российская подпись под договором была отозвана, пишет РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Документы до сих пор не ратифицированы парламентами обоих государств.

