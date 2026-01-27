 
Общество

В Псковской области стартует традиционная акция «Хлеб той зимы» 

Псков присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб» 27 января, в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Первая часть акции начнется в 12:30 в здании отделения культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств по адресу: улица Набат, 5. Об этом сообщили организаторы акции «Вечевой орден» и «Волонтеры Победы» в своих сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Вечевой орден» и «Волонтеры Победы» / «ВКонтакте»

Организаторы отмечают, что сегодня в акции уже приняли участие студенты музыкального отделения. Участники заполнили хлебные карточки чернильной ручкой, научились складывать фронтовой треугольник, изучили советские плакаты и современные информационные материалы. Кроме этого, на площадке в этом году представлена уникальная тематическая зона, посвященная празднованию Нового года в блокадном Ленинграде.

 

Акция проходит в Пскове, Стругокрасненском, Пушкиногорском, Невельском, Опочецком и других муниципальных округах.

Напомним, сегодня в 16:00 в Пскове стартует еще и всероссийская акция «Блокадный хлеб». Волонтеры молодежного центра раздадут прохожим информационные материалы о событиях блокады возле торгового центра «Европарк» (Рижский проспект, 11). Центральным символом акции станет кусочек хлеба весом 125 граммов — именно такую минимальную норму выдачи установили для жителей Ленинграда в самый тяжелый период, зимой 1941–1942 годов.

