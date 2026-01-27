 
Александр Козловский о снятии блокады Ленинграда: Мы чтим тех, кто выстоял и не сдался

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале напомнил псковичам, что 82 года назад произошел день снятия блокады Ленинграда. Он отметил, что это событие стало одной из самых трагических и героических страниц в истории России.

«Нет в России человека, который не знал бы о мужестве и страданиях ленинградцев, переживших 872 дня голода, холода и непрекращающихся обстрелов с 1941 по 1944 год», — подчеркнул Александр Козловский.

Депутат указал на важность сохранения памяти о блокаде и отметил, что это не только дань прошлому, но и ответственность перед будущими поколениями. «Мы не просто помним и чтим: мы сохраняем и передаем эту память. Открываются новые мемориалы и памятники, выходят книги, в учебных заведениях подвигу ленинградцев отводится особое место», — добавил он.

«Мы не забыли. Мы чтим тех, кто выстоял и не сдался, доказав всему миру: сила духа рождается в людях, способных оставаться сильными даже в нечеловеческих условиях», — заключил Александр Козловский.

