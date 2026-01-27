Ушел из жизни бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

В ночь на вторник (27 января) ушел из жизни в возрасте 85 лет бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

Напомним, что у Бориса Игнатьева в декабре 2024 года было диагностировано онкологическое заболевание (новообразование в желудке).

Борис Игнатьев — воспитанник московского «Спартака». В своей игровой карьере он выступал за ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского, уфимский «Строитель». Тренерскую карьеру он начал в 1973 году, а в 1996 году сменил Олега Романцева на посту наставника сборной России. Под его руководством национальная команда не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира — 1998. При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента, пишет Sport 24.