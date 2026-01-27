«Молодая гвардия Единой России» присоединилась к акции ко Дню снятия блокады Ленинграда

«Молодая гвардия Единой России» и «Волонтерская рота» провели памятную акцию ко Дню полного снятия блокады Ленинграда. Активисты выстроились в числовые композиции: 148 487 — количество выпущенных снарядов и сброшенных бомб, 12 200 — количество разрушенных зданий, 840 — количество разрушенных предприятий и заводов. Завершающим этапом акции стало общее построение участников в число 872, символизирующее количество дней блокады Ленинграда. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Единой России».

Видео: «Единая Россия» / Telegram

«Эта дата навсегда вписана в историю нашей страны как символ невероятного мужества, стойкости и силы духа жителей осажденного города. На протяжении 872 дней ленинградцы выживали под обстрелами, в холоде и голоде, но не сломались, сохранив веру и любовь к своему городу и Родине. Мы обязаны хранить и передавать память о героизме блокадников дальше – как урок мужества, пример истинного патриотизма и вечный долг перед теми, кто выстоял и спас страну», — поделился руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

Напомним, Псков сегодня присоединится к всероссийской акции «Блокадный хлеб». Волонтеры молодежного центра раздадут прохожим информационные материалы о событиях блокады возле торгового центра «Европарк» (Рижский проспект, 11). Центральным символом акции станет кусочек хлеба весом 125 граммов — именно такую минимальную норму выдачи установили для жителей Ленинграда в самый тяжелый период, зимой 1941–1942 годов.

Помимо этого, в регионе проходит традиционная акция «Хлеб той зимы».