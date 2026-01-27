Самолет рейсом Москва — Псков вылетел с задержкой

Самолет рейсом А4 7037, выполняемый авиакомпанией «Азимут», вылетел с задержкой из международного аэропорта «Внуково» в Псков сегодня, 27 января. Информация следует из онлайн-табло аэропорта «Внуково».

Вылет планировали в 08:00, но фактический он состоялся в 09:50.

Ожидаемое время прибытия в Псков — 11:05 по местному времени.

Причиной задержки рейса, по предварительной информации, могли стать неблагоприятные погодные условия: в московском регионе прогнозировали сильный снегопад, который начался в ночь на 27 января.