Мошенники придумали новую схему с неоплаченными штрафами ГАИ

Мошенники стали внедрять новую схему обмана с неоплаченными штрафами ГАИ для хищения кода от портала «Госуслуги», где они представляются судебными приставами. Это следует из материалов МВД РФ.

Так, жертве звонит неизвестный, который представляется сотрудником службы судебных приставов. Он сообщает, что у него имеется неоплаченный штраф ГИБДД и за него уже начислены значительные пени. При этом псевдосотрудник предлагает в этом удостовериться, лично проверив в учетной записи на «Госуслугах» данную информацию. Для этого человеку отправлен код в СМС-сообщении, который злоумышленник просит назвать.

После того, как человек его сообщает, разговор прекращается. Далее через некоторое время потерпевшему в мессенджере звонят «менеджер Росфинмониторинга» и «работник ФСБ» и убеждают человека в том, что, сообщив код, он передал свои персональные данные мошенникам. Лжесиловикам якобы удалось отследить преступников, но теперь нужно задержать. Для этого нужно обналичить все сбережения и перевести их на «безопасный счет», пишет ТАСС.

В МВД призвали не переводить деньги по инструкциям от неизвестных, кем бы они ни представлялись, а также не называть им коды из СМС-сообщений, поступившие от «Госуслуг», банков и иных онлайн-сервисов.