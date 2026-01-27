«Кузница»: Как защитить братьев наших меньших?

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня у нас вновь тема, которую мы обсуждаем практически ежегодно – защита животных от жестокого обращения. Вновь есть шокирующий повод: выкинутые в лес таксы и спаниели, которых спасали волонтеры в псковских лесах большую часть новогодних выходных и сейчас продолжают искать. Шансов не много, есть погибшие животные. Хозяйка собак оказалась сотрудником правительства области, откуда была уволена. Правоохранители в ситуации разбираются. Пока неизвестно, усмотрят ли состав преступления. Известно, что до вышвыривания несчастных животных на мороз -18 градусов горе-заводчица обращалась с ними не лучшим образом – держала в сарае в СНТ. А потом избавилась от них изуверским способом.

Общественность в очередной раз в шоке от такого развития событий. Почему при наличии закона он работает настолько нестабильно? При всей, казалось бы, очевидности ситуации реакции наказания нет – как же так? Вновь дают о себе знать несовершенства закона? Или исполнители на местах не считают жестокость по отношению к живым существам противозаконным деянием? Когда, наконец, примут обязательное чипирование и станут как следует следить за этой сферой? Что делается в этом направлении сейчас? На эти вопросы сегодня ответят председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов и другие эксперты.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию из студии, как обычно, можно посмотреть в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте».