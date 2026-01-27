 
Общество

Встреча выпускников: торжественное событие или шанс отомстить одноклассникам?

0

Каждый год в феврале гремят шумные компании, окончившие школу/вуз/колледж. Чаще всего бывшие однокашники встречаются по юбилейным датам, то есть спустя 5/10/15 и так далее лет по окончании. Найти бывших одноклассников, чтобы пригласить их на встречу выпускников, зачастую непросто, поскольку выпускники часто теряют связь друг с другом. С появлением социальных сетей эта задача стала немного проще. А с появлением такого банкетного зала, как в ресторане грузинской кухни Guravi, любой ваш праздник станет легким и запоминающимся.

Тёплый свет, живые голоса, искренние тосты и разговоры без спешки.

Здесь смеются от души, встречаются с близкими и остаются дольше, чем планировали.

Как дома — только по-грузински вкусно и душевно.

Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, дом 40

Бронь столиков: 8 (900) 990-40-40

GURAVI - место, где каждый вечер превращается в историю, которую хочется повторить. 

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjdbWXRz

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026