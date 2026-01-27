Музей провел для псковских школьников кинолекторий о блокаде Ленинграда

В Псковском музее‑заповеднике 27 января, в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, состоялся кинолекторий для учащихся 47-й школы. Мероприятие прошло в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сначала перед участниками выступил заведующий сектором новейшей истории научной-экспозиционной службы Илья Казанцев. Он рассказал о связи блокады Ленинграда с Псковской областью.

Затем участники посмотрели и обсудили отрывки из знаковых советских фильмов о войне: «Блокада», «Ленинградская симфония», «Рядовой Александр Матросов».

Напомним, День воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) - отмечается ежегодно 27 января.

Псковский музей‑заповедник сегодня также присоединился к мемориальной акции Музея Победы «Искра надежды».