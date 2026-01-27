Занятие по оказанию первой помощи служебным собакам провели для псковских кинологов 

На базе управления Росгвардии по Псковской области состоялись специализированные занятия по тактической ветеринарной медицине. В мероприятии приняли участие кинологи из правоохранительных структур региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Занятия провели эксперты — авторы проекта «Ветеринарная тактическая медицина», объединяющего специалистов в регионе ветеринарии и служебного собаководства. Проект нацелен на формирование у кинологов практических навыков оказания первой помощи служебным животным в экстремальных условиях.

«Программу обучения выстроили с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, включала теоретический блок, где слушатели освоили базовые принципы оказания первой ветеринарной помощи служебным собакам в полевых условиях, изучили алгоритмы действий при травмах, отравлениях и острых состояниях, разобрали типовые сценарии неотложных ситуаций», - рассказали в пресс-службе управления..

На практических занятиях кинологи накладывали повязки и шины, выполняли манипуляции по остановке кровотечений, осваивали технику иммобилизации при подозрении на переломы.

Организаторы подчеркнули, что цель курса - повышение готовности кинологов к оперативному реагированию в экстремальных ситуациях, когда от скорости и правильности действий зависит жизнь и работоспособность служебной собаки.