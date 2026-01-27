В новый стандарт лечения гриппа в России входит лишь 9 дней на выздоровление

В России появился новый стандарт медицинской помощи взрослым при заболевании гриппом. Приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовых актов.

Средняя продолжительность лечения гриппа составит девять дней, медицинские услуги могут оказываться как амбулаторно, так и в стационаре.

В перечне для диагностики заболевания указана возможность консультаций у семи специалистов: акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта.

В перечень анализов вошли исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, исследование уровня прокальцитонина в крови, микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере, а также молекулярно-биологические исследования мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирус и коронавирусы.

Также из документа нового стандарта исключили все антибиотики и диуретики. Всего в перечень вошли 29 лекарственных препаратов: противовирусные, иммуностимуляторы, противокашлевые препараты и легочные сурфактанты, пишет РБК.

В 2012 году Минздрав отдельно принял стандарты медицинской помощи взрослым для тяжелого течения гриппа и заболеваний средней степени тяжести. Однако в 2024 году их отменили. В новой версии стандарта степень тяжести не указана.