Псковские росгвардейцы вручили памятные ленты посетителям охраняемых объектов

В день 82‑й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в памятной акции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В течение дня сотрудники, несущие службу по охране объектов, носили прикрепленные к одежде символические ленты Ленинградской победы. Этот знак памяти и уважения стал зримым выражением благодарности героям, отстоявшим город в годы блокады, пояснили в ведомстве.

Кроме того, росгвардейцы вручали ленты посетителям охраняемых объектов.