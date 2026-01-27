 
Общество

Псковские росгвардейцы вручили памятные ленты посетителям охраняемых объектов

0

В день 82‑й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в памятной акции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В течение дня сотрудники, несущие службу по охране объектов, носили прикрепленные к одежде символические ленты Ленинградской победы. Этот знак памяти и уважения стал зримым выражением благодарности героям, отстоявшим город в годы блокады, пояснили в ведомстве. 

 

Кроме того, росгвардейцы вручали ленты посетителям охраняемых объектов.

