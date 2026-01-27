 
Общество

На Завеличье проходит акция «Блокадный хлеб»

Акция «Блокадный хлеб», приуроченная к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проходит сегодня в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Волонтёры Псковского городского молодёжного центра собрались на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького около дома №14, чтобы раздать горожанам информационные материалы о блокаде и хлеб весом 125 граммов — именно такая норма выдачи была установлена для ленинградцев в самый тяжёлый период зимы 1941–1942 годов.

«Цель нашего мероприятия — сохранить историческую память о мужестве и стойкости ленинградцев», — отмечает один из волонтёров. В руках молодежи буклеты с фактами и свидетельствами тех лет, которые они передают прохожим.
 

«Важно, чтобы молодое поколение знало о таких трагических страницах нашей истории», — добавил волонтёр акции.

Прохожим рассказывают о днях блокады и о её значении для современного общества. Кусочек хлеба, символизирующий надежду и выживание, стал центральным элементом мероприятия. 

Также сегодня в Псковской области прошла традиционная акция «Хлеб той зимы». 

