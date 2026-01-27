 
Общество

Депутат Госдумы сделал предположение о судьбе Telegram

0

Мессенджер Telegram могут заблокировать или замедлить в России по схеме, похожей на блокировку видеохостинга YouTube, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Фото: Gemini

Telegram, по мнению парламентария, будет постепенно терять скорость и затем полностью уйдёт из страны по примеру YouTube. Это произойдёт примерно к осенним выборам. Делягин отметил, что примерно половина аудитории платформы останется на месте, как это случилось с запрещённым в стране Instagram*. 

За много лет пользования мессенджером Telegram российские пользователи привыкли к его удобствам, которые позволяют мгновенно перемещаться между разными информационными каналами. Дополнительные возможности открывает доступная система синхронизации между устройствами и вместительное облачное хранилище. 

Слухи о возможной блокировке соцсети сначала были опровергнуты представителями власти. Затем же руководство пересмотрело отношение к мессенджеру, уличив его в обилии нелегального контента, представляющего угрозу для безопасности страны, пишет Vologda-poisk.ru

Отечественный аналог был подготовлен заблаговременно - им является сегодня платформа MAX, функционал которого активно дорабатывается исходя из запросов и жалоб пользователей. 

*принадлежит компании Meta, признанной в стране экстремистской и запрещённой организацией

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026