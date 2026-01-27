Депутат Госдумы сделал предположение о судьбе Telegram

Мессенджер Telegram могут заблокировать или замедлить в России по схеме, похожей на блокировку видеохостинга YouTube, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Фото: Gemini

Telegram, по мнению парламентария, будет постепенно терять скорость и затем полностью уйдёт из страны по примеру YouTube. Это произойдёт примерно к осенним выборам. Делягин отметил, что примерно половина аудитории платформы останется на месте, как это случилось с запрещённым в стране Instagram*.

За много лет пользования мессенджером Telegram российские пользователи привыкли к его удобствам, которые позволяют мгновенно перемещаться между разными информационными каналами. Дополнительные возможности открывает доступная система синхронизации между устройствами и вместительное облачное хранилище.

Слухи о возможной блокировке соцсети сначала были опровергнуты представителями власти. Затем же руководство пересмотрело отношение к мессенджеру, уличив его в обилии нелегального контента, представляющего угрозу для безопасности страны, пишет Vologda-poisk.ru.

Отечественный аналог был подготовлен заблаговременно - им является сегодня платформа MAX, функционал которого активно дорабатывается исходя из запросов и жалоб пользователей.

*принадлежит компании Meta, признанной в стране экстремистской и запрещённой организацией