Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на 13% за неделю

С 19 по 25 января в Псковской области зарегистрировано 3 812 случаев ОРВИ, что на 13,3% выше уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 50,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

В городе Пскове зарегистрировано 1 263 случая ОРВИ, или 33,1% от общего количества по региону. За неделю госпитализировано 50 человек с симптомами, что на 29 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии. Также зарегистрировано 47 случаев гриппа, в том числе 30 – у детей.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области держит на контроле проведение утренних фильтров в образовательных организациях и напоминает, что при суммарной заболеваемости острыми респираторными инфекциями 20% и более учащихся допускается приостановление или закрытие учебного процесса.

Роспотребнадзор призывает жителей региона соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, особенно в местах повышенного риска. При появлении симптомов респираторного заболевания рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле ведомства.

