Псковичам предлагают принять участие в премии для инхаус-юристов

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко поддержал инициативу Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о придании федерального статуса премии для корпоративных юристов Legal to Business Awards, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Проект реализуется главным управлением совместно с Бюро юридических стратегий Legal to Business и предусматривает проведение круглых столов, деловых завтраков, на которых обсуждаются актуальные вопросы взаимодействия бизнеса и государства, а также вручение премии юристам, являющимся штатными работниками предприятий и организаций, за их профессиональные достижения в решении бизнес задач.

Целью премии является публичное признание юристов, являющихся штатными работниками предприятий и организаций, за их профессиональные достижения в решении бизнес задач правовыми средствами как в области внешних, в том числе международных правоотношений, так и в сфере внутренних процессов.

Проект укрепляет роль правовой службы организаций, способствует развитию их локального правового регулирования, стимулирует повышение уровня правовой культуры, в том числе популяризирует использование таких правовых инструментов как медиация, коммерческий арбитраж и нотариат, что подчеркивает корпоративную юстицию как часть правовой системы государства.

Подать заявку на соискание премии более чем в десяти номинациях можно до 10 февраля включительно. Итоги будут оглашены на торжественной церемонии награждения, которая состоится в конце февраля.

Оставить заявку на участие и ознакомиться с деталями можно на сайте проекта.

