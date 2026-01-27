Эксперт назвал россиянам способ защиты от мошенничества

Регулярная смена банковских карт в течение каждых пяти лет поможет защититься от мошенничества. Об этом 27 января рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

«Банковские карты важно обновлять регулярно, каждые три–пять лет. Существуют три основные причины», — сказал он.

По словам эксперта, перевыпуск карт снижает риски, связанные с утечкой личных данных.

Петр Щербаченко объяснил, что у новой карты будут другие реквизиты, номер, трехзначный CVC-код, и эти данные станут известны только ее обладателю. Доцент добавил, что в настоящее время большинство банков не используют ПИН-конверты с ПИН-кодами, а все документы оформляются через приложение банка.

Другой причиной замены карты являются ограничения срока службы чипа на банковских картах, который может выйти из строя из-за неблагоприятных условий или неправильной эксплуатации, отметил он. Кроме того, по мнению эксперта, перевыпуск карты позволит снизить вероятность ее поломки в момент оплаты на кассе, пишут «Известия».

«Обновление способствует расширению возможностей для клиента и повышению лояльности к банку», — заключил Петр Щербаченко.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России совместно с порталом «Объясняем.рф» 26 января сообщили, что при утечке личных данных в результате взлома следует оперативно сменить пароли, заблокировать карты и обратиться в полицию. Там также напомнили о важности использования уникальных и сложных паролей и подключении двухфакторной аутентификации.