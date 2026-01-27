В Псковской области исполнили желания около 3 900 детей благодаря акциям детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги благотворительных акций, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В преддверии Нового года Псковское областное отделение Российского детского фонда провело две благотворительные акции: «Новогодние и Рождественские праздники» и «Стань Дедом Морозом». Целью акций стало исполнение новогодних желаний детей.

Акция «Новогодние и Рождественские праздники» охватила 3 600 детей из малообеспеченных семей, детских интернатов, а также ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Подарки доставили юным жителям 22 районов Псковской области, а также несовершеннолетним, находящимся в СИЗО‑1 и СИЗО‑2, и под опекой Комиссии по делам несовершеннолетних города Пскова.

Псковичи принесли сладости и готовые новогодние подарки в офис Детского фонда. Трудовые, школьные и дошкольные коллективы организовали сбор сладостей. Благотворители перечислили средства на закупку подарков. Волонтёры сформировали и доставили подарочные наборы детям.

Акция «Стань Дедом Морозом» исполнила желания 312 детей из 12 районов Псковской области. Воспитанники сельских и коррекционных школ, а также ребята из служб социальной реабилитации написали письма Деду Морозу. Многие дети мечтали о лыжах.

Дедами Морозами и Снегурочками для детей стали студенты, преподаватели и сотрудники ПсковГУ, участники «Новогоднего марафона» на «Радио России-Псков», представители «Клуба добрых друзей», сотрудники АО «Желдоручёт», Псковской областной клинической больницы и Избирательной комиссии Псковской области, а также неравнодушные жители города.

Сотрудники Фонда выразили благодарность всем, кто принял участие в акциях.