 
Общество

В Псковской области исполнили желания около 3 900 детей благодаря акциям детского фонда

0

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги благотворительных акций, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В преддверии Нового года Псковское областное отделение Российского детского фонда провело две благотворительные акции: «Новогодние и Рождественские праздники» и «Стань Дедом Морозом». Целью акций стало исполнение новогодних желаний детей.

Акция «Новогодние и Рождественские праздники» охватила 3 600 детей из малообеспеченных семей, детских интернатов, а также ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Подарки доставили юным жителям 22 районов Псковской области, а также несовершеннолетним, находящимся в СИЗО‑1 и СИЗО‑2, и под опекой Комиссии по делам несовершеннолетних города Пскова.

Псковичи принесли сладости и готовые новогодние подарки в офис Детского фонда. Трудовые, школьные и дошкольные коллективы организовали сбор сладостей. Благотворители перечислили средства на закупку подарков. Волонтёры сформировали и доставили подарочные наборы детям.

Акция «Стань Дедом Морозом» исполнила желания 312 детей из 12 районов Псковской области. Воспитанники сельских и коррекционных школ, а также ребята из служб социальной реабилитации написали письма Деду Морозу. Многие дети мечтали о лыжах.

 

Дедами Морозами и Снегурочками для детей стали студенты, преподаватели и сотрудники ПсковГУ, участники «Новогоднего марафона» на «Радио России-Псков», представители «Клуба добрых друзей», сотрудники АО «Желдоручёт», Псковской областной клинической больницы и Избирательной комиссии Псковской области, а также неравнодушные жители города.

Сотрудники Фонда выразили благодарность всем, кто принял участие в акциях. 

«Мы убеждены: вместе мы можем делать больше. Пусть доброта, проявленная в новогодние праздники, станет началом новых добрых дел в наступившем году!» – отметила координатор программ Кристина Елецкая.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026