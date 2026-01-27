Медиагруппа «Кванториум Псков» создала видеоролик о визите абхазских школьников

Медиагруппа детского технопарка «Кванториум Псков» подготовила видеоролик о визите делегации школьников из Абхазии, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Видео: «Кванториум Псков»

Гости прибыли в Псковскую область в рамках просветительской программы «Путешествие сквозь века в Россию». Во время поездки школьники посетили знаковые места региона, включая Псков, Пушкинские Горы и Изборск. Они также побывали в образовательных учреждения.

Абхазские школьники встретились с участниками медиагруппы «Кванториума». Кванторианцы помогли гостям во время мастер-классов в технопарке, а также покатались с ними на коньках. В Пушкинских Горах они провели время вместе, а в завершающий день приняли участие в командном квизе, фотокроссе, нетворкинге и других интерактивах.