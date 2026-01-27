Ночью и днем 28 января по юго-востоку Псковской области ожидается сильный снег, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее начальник Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова объясняла, что осадки в Великих Луках связаны с прохождением циклона по югу региона. По ее словам, до Пскова этот снегопад не дойдет.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.