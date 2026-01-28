Международный день ЛЕГО отмечают 28 января

Международный день LEGO — праздник, объединяющий уже много поколений детей и взрослых, увлечённых сборкой конструкторов, отмечают 28 января.

Компания LEGO Group, основанная датским плотником Оле Кирком Кристиансеном в 1932 году, получила своё название спустя два года после начала выпуска деревянных игрушек. Оно было образовано от начальных букв слогана «leg godt», означающего буквально «играть хорошо». Торговая марка LEGO была зарегистрирована в Дании в 1954 году. Центральным офисом компании стал город Биллунд в Дании, где и в настоящее время находится самый большой в мире Леголенд — парк отдыха и развлечений, город, построенный целиком из элементов конструктора LEGO и открытый в 1968 году.

Продукция компании LEGO сохраняет на протяжении всей своей истории неизменно высокий стандарт качества, отличающий конструкторы LEGO от аналогов и подделок. Для большинства детей LEGO — это интересный и желанный подарок, вызывающий восторженные эмоции и приносящий радость.

В основе производства конструктора лежит выпуск игрушек из пластика в 1947 году, а в 1949 году появился ранний вариант знаменитого конструктора LEGO. В основу его были положены модернизированные кирпичики английской фирмы Kiddicraft. В тот момент только высочайший стандарт качества, заложенный создателем, позволял компании выдерживать конкуренцию с традиционными деревянными конструкторами.

Спустя почти 10 лет, 28 января 1958 года, компания запатентовала современный кирпичик LEGO, использующийся как основа для всех выпускающихся по настоящее время конструкторов. Тогда же был выбран и новый материал для элементов конструктора — АБС-пластик. Именно эту дату и начали отмечать как Международный день LEGO.

Компания неоднократно меняла свой логотип, но оставалась верна изначальным принципам: высокое качество и универсальность. Все элементы конструктора абсолютно взаимодополняемы и выполнены из экологичных и гипоаллергенных материалов.

Конструкторы LEGO позволяют развивать творческое воображение, дают ребёнку возможность представить себя в роли архитектора, конструктора машин и самолётов и устраивать игры, полностью выстроенные на основе собранных моделей конструктора. Универсальность элементов даёт неограниченный простор для реализации самых необычных фантазий и проектов, пишет calend.ru.

В современном мире гаджетов живая игра приобретает намного большую ценность. Работа с элементами конструктора позволяет развивать у ребёнка мелкую моторику, внимательность, усидчивость, терпение, воображение и фантазию, а успешное завершение процесса — повышение самооценки.

Каталог компании представляет собой разнообразные серии конструкторов разной возрастной и половой направленности, а также разного уровня сложности. Все они подразделяются ещё и на тематические группы. Ассортимент наборов постоянно пополняется. Все они производятся на заводах и производственных линиях в Дании, Чехии, Венгрии, Мексике и Китае.

Популярность конструктора LEGO такова, что несколько наборов из его ассортимента побывали даже в космосе. Среди достижений энтузиастов-поклонников LEGO стоит упомянуть огромную модель самолёта в масштабе 1:1, созданную в 2013 году, башню высотой более 34 метров и железную дорогу протяжённостью порядка 4 километров. Конструктор лёг в основу ряда мультипликационных проектов на основе существующих фильмов, где обстановка и действующие персонажи — элементы и анимированные фигурки LEGO.