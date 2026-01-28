 
Общество

Россиян в два раза чаще стали ловить на контрабанде золота

В 2025 году было возбуждено семь уголовных и 15 административных дел по фактам незаконного вывоза золота из страны, сообщили в ФТС. В 2024-м их было почти в два раза меньше (пять и семь соответственно).

Такая тенденция объясняется ужесточением таможенного контроля и ростом цен на драгоценный металл, считает советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина. Стоимость золота 26 января впервые в истории преодолела отметку в $5 тыс. за унцию. Это связно с усилением внешнеполитических и макроэкономических рисков, заявила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Количество дел может увеличиться из-за ужесточения контроля, его стоит ждать уже в этом году, сказала управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. В 2025-м стало известно, что власти хотят ограничить вывоз драгметалла в слитках для физлиц массой в 100 граммов.

Пока золото остается удобным способом сохранения и перемещения капитала, интерес к его нелегальному вывозу будет сохраняться, уверена Бакакина. Серый экспорт идет в основном в Китай, Турцию и Узбекистан, пишут «Известия».

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что граждане стали вывозить за границу слишком много драгметалла «в карманах».

