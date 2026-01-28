Константин Богомолов ответил на критику его назначения в Школу-студию МХАТ

Режиссер Константин Богомолов, которого назначили на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, ответил на критику этого решения.

Фото: РИА Новости

Ранее некоторые артисты выступили против и опубликовали обращение, адресованное министру культуры РФ, с просьбой рассмотреть на должность других кандидатов. Среди аргументов — нарушение традиций преемственности. По словам авторов сообщения, преемником может стать тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и «всеми корнями» имеет прямое отношение к учреждению, пишут «Известия».

«Рассуждения о «своих» и «чужих» кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра. Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии — независимо от того, какую школу он окончил. Поэтому имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах. О тех проблемах, которые сегодня стоят перед театральным образованием вообще и перед Школой-студией МХАТ в частности. Да, это один из столпов, но он тоже нуждается в развитии, обновлении, иногда — в болезненных решениях», — сказал Константин Богомолов.

Новый руководитель уже начал работу, проводит встречи с педагогическим составом. Он выразил желание набрать актерский курс и развивать региональные формы работы.