Как появился тартар и при чём тут Япония?

По одной из версий, французы позаимствовали рецепт этого восхитительного блюда у татар. Те брали в поездки сырую говядину, клали её под седло, а во время отдыха мясо солили и ели. Кто-то из французских поваров приготовил à la tartare steak — бифштекс по-татарски из сырой говядины, но с луком, яйцом и разными соусами.

Тартар бывает мясной, овощной и даже рыбный. Что объединяет тартар с японской кухней? Ответ прост: сырое мясо и простота приготовления. В ресторане Chigun совместили традиционные японские суши и французское блюдо.

