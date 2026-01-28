 
Общество

Как появился тартар и при чём тут Япония?

0

По одной из версий, французы позаимствовали рецепт этого восхитительного блюда у татар. Те брали в поездки сырую говядину, клали её под седло, а во время отдыха мясо солили и ели. Кто-то из французских поваров приготовил à la tartare steak — бифштекс по-татарски из сырой говядины, но с луком, яйцом и разными соусами.

Тартар бывает мясной, овощной и даже рыбный. Что объединяет тартар с японской кухней? Ответ прост: сырое мясо и простота приготовления. В ресторане Chigun совместили традиционные японские суши и французское блюдо.

Встречайте новое меню в ресторане Chigun на будущей неделе!

Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, дом 36.

Телефон: 8 (921) 002-01-60.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjdLhf4L

