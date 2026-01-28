 
Общество

Штатную численность Счетной палаты Псковской области могут увеличить до 37

0

Проект постановления об увеличении штатной численности Счетной палаты Псковской области рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Поправки в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О штатной численности Счетной палаты Псковской области» представила председатель палаты Марина Хохлова. 

Проект предлагает установить штатную численность в количестве 37 единиц, включая председателя, двух его заместителей, четырех аудиторов и тридцать государственных гражданских служащих области.

Напомним, постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 22 февраля 2012 года №86 (в ред. постановления Псковского областного Собрания депутатов от 30 ноября 2023 года №623) установлена предельная штатная численность Счетной палаты Псковской области — 31 штатная единица.

«В скольких округах остались Счетные палаты?» - поинтересовался председатель парламентского комитета Александр Братчиков

«В городе Великие Луки и в Пскове. Все остальные перешли к нам», - ответила Марина Хохлова.

Проект постановления депутаты одобрили единогласно. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026