Штатную численность Счетной палаты Псковской области могут увеличить до 37

Проект постановления об увеличении штатной численности Счетной палаты Псковской области рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Поправки в постановление Псковского областного Собрания депутатов «О штатной численности Счетной палаты Псковской области» представила председатель палаты Марина Хохлова.

Проект предлагает установить штатную численность в количестве 37 единиц, включая председателя, двух его заместителей, четырех аудиторов и тридцать государственных гражданских служащих области.

Напомним, постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 22 февраля 2012 года №86 (в ред. постановления Псковского областного Собрания депутатов от 30 ноября 2023 года №623) установлена предельная штатная численность Счетной палаты Псковской области — 31 штатная единица.

«В скольких округах остались Счетные палаты?» - поинтересовался председатель парламентского комитета Александр Братчиков

«В городе Великие Луки и в Пскове. Все остальные перешли к нам», - ответила Марина Хохлова.

Проект постановления депутаты одобрили единогласно.