Изменения в программу «Формирование современной городской среды» поддержал бюджетный комитет Собрания

Проект постановления правительства региона о внесении изменений в государственную программу Псковской области «Формирование современной городской среды» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов 

Для представления поправок в постановление председатель парламентского комитета Александр Братчиков передал слово врио министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой.

По ее словам, поправки решают две ключевые задачи. Во-первых, объемы финансирования программы приведены в соответствие с проектом закона об областном бюджете на 2026-2028 годы. Также дополнительно учтено софинансирование из местных бюджетов на общую сумму около 16,5 миллиона рублей по четырем видам субсидий.

Во-вторых, в текст программы внесены изменения в связи с преобразованием муниципальных районов в округа: формулировка «район» исключена.

Во время представления проекта Ксении Григорьевой задали вопрос по поводу состояния дома на улице Калинина, 19 в Пскове, где разрушаются балконы. 

«К сожалению, этот дом в программу капремонта не попадает. Статус многоквартирного дома должен поддерживаться надлежащим образом собственниками, либо решиться через управляющую компанию», - ответила врио министра. 

Сделали замечание от Счетной палаты: предыдущее замечание в ноябре об изменении в программу не были учтены. Если они учтутся, вопросов не будет.

Проект постановления депутаты одобрили единогласно. 

Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Григорьева Ксения Эдуардовна

Григорьева Ксения Эдуардовна

Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

