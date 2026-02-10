Билеты на предпоказ фильма о судьбе «КиШ» после смерти солиста могут выиграть псковичи на «Нашем радио»

«Наше радио» в Пскове проводит розыгрыш билетов на предпоказ фильма о вселенной легендарной российской хоррор-панк-группы, он проходит на волне 103.0 FM. Победители получат возможность посмотреть картину «Король и Шут. Навсегда» (16+) раньше общероссийской премьеры.

Фото и видео: «Кинопоиск»

Панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — друзей, разделенных смертью… Горшка и Князя.

Главные роли исполнили: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков, Вера Вольт, Илья Гришин, Антон Лиссов, Гоша Куценко, Арсений Касперович, Игорь Волокитин и другие актеры.

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит с 2 по 13 февраля по будням на радио «Наше радио» (103.0 FM) в Пскове. Чтобы получить два билета, нужно поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона и дозвониться первым.

Предпоказ фильма состоится 15 февраля в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 17:00.