В этом году в российских школах появятся новые версии учебников по истории — для 5–9 и 10–11 классов. Об этом объявили на конференции Российского военно-исторического общества (РВИО), прошедшей 26 января. Учебники для младших классов получат уже второе переиздание за два года, а для старшеклассников — третье за три года. Причиной стали многочисленные замечания учителей, которые нашли в пособиях «шероховатости» — от фактологических неточностей до дисбаланса между объёмом материала и часами в программе.

«Исполнилось ровно три года с того момента, как началась подготовка государственной линейки учебников истории,— напомнил в начале конференции РВИО секретарь рабочей группы по подготовке учебников, кандидат исторических наук Владислав Кононов.— На сегодняшний день эта линейка находится в школах. Но работа над учебником не прекращается».

По его словам, уже в этом году выйдет вторая версия учебников для 5–9-х классов. Как оказалось, несмотря на многоуровневую экспертизу (проводилась учреждениями Минпросвещения и тремя институтами РАН), практикующие школьные учителя все равно обнаружили в учебниках «какие-то шероховатости». Владислав Кононов поблагодарил педагогов за «ценные замечания, корректировки и фактчекинг» и пообещал, что большинство комментариев будут учтены. Он не увидел никакой проблемы в необходимости исправлять пособия: «Все знаменитые учебники, которые мы помним как некий идеал,— это уже далеко не первое издание».

Масштаб «шероховатостей» стал понятнее из выступления научного руководителя Института всеобщей истории РАН, сопредседателя РВИО и соредактора линейки учебников Александра Чубарьяна. Он рассказал, что впервые столкнулся с таким объемом комментариев: «Обычно учителя пишут какие-то небольшие предложения. Здесь мы получили очень подробные отзывы. Достаточно сказать, что один учитель прислал по 25–30 страниц замечаний на каждый учебник всеобщей истории для 5–9-х классов». По словам академика, педагоги не только указывали на фактологические ошибки, но и предлагали изменить подходы к изложению определенных исторических событий.

В обновлённых версиях будет расширен раздел о причинах специальной военной операции (СВО). Как пояснил научный директор РВИО Михаил Мягков, в учебнике поднимается тезис: вступление Украины в НАТО угрожало бы безопасности России и всего мира.

«Россия, защищая себя, фактически спасает цивилизацию», — заявил он, добавив, что в пособиях появятся имена героев СВО — в воспитательных целях, пишет «Коммерсантъ».

Также в курс новейшей истории включат Олимпиаду в Сочи, ЧМ-2018, пандемию и встречу президентов РФ и США в Анкоридже — она станет последним разделом. Интересно, что сам Мединский на конференции подробно рассказал о «героической обороне Гренландии» во Второй мировой, поправив президента США Дональда Трампа насчёт числа собачьих упряжек. Однако, по словам Кононова, пока не решено, войдёт ли этот эпизод в учебник: «Гренландский вопрос ещё не закрыт».