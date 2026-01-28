7000 тонн мусора находится в околоземном пространстве — директор Псковского планетария

Проблему космического мусора обсудил ведущий программы «Экосреда» Сергей Елизаров с директором Псковского планетария Владимиром Колпаковым в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии сообщил, что, по последним оценкам, в околоземном пространстве находится около 7000 тонн мусора. «Больше 100, а где-то даже больше 170 миллионов объектов размером от одного миллиметра также циркулируют вокруг Земли», - отметил Владимир Колпаков.

Он пояснил, что даже мелкие частицы могут представлять серьезную угрозу для космических аппаратов. «Осколки размером один сантиметр могут, в принципе, вывести из строя спутник», — сказал директор Псковского планетария. «Обломки от десяти сантиметров могут разнести в труху спутник», - добавил он.

В ходе обсуждения ведущий вспомнил фильм «Гравитация», где космический корабль сталкивается с облаком мусора. «Это реально огромная угроза, так как быстро летящие обломки могут нанести серьезный ущерб», - заявил Владимир Колпаков.

Ведущий программы «Экосреда» Сергей Елизаров отметил, что 18 марта 1965 года, когда советский космонавт Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос, произошло не только важное событие для человечества, но и появление первого мусора в космосе.

