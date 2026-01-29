 
Общество

Четверг – четвертый или пятый день в неделе?

0

Как «пятый день» четверг именуется в том числе на исландском, арабском и индонезийском языках. Ну а у нас четверг - это рыбный день, и какая разница, какой он по счету?

Семейное кафе «Соль» приглашает позавтракать сытной вафлей с лососем, поужинать нежнейшим судаком с подливой из грибов и полакомиться мидиями!

«Соль» - это разнообразие вкусов, внимание к каждому гостю, уютная атмосфера, а также новый, современный продуманный дизайн, высокий уровень сервиса и конкурентные цены. В этом месте вкуснее, чем дома.

Семейное кафе «Соль» - мы добавляем вкус жизни!

Семейное кафе «Соль»: Балтийская, 7, ЖК «Спортивный квартал», 8-900-999-39-39

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjdLhf4L

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026