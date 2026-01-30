«Дневной дозор»: Коррупция — человеческий фактор или системная проблема?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Коррупция — человеческий фактор или системная проблема?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Сегодня в суде началось рассмотрение дела экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, которой, по версии следствия, вменяется в вину целый «букет» коррупционных преступлений. Буквально накануне в российских СМИ был опубликован рейтинг состояния коррупции и антикоррупционной активности в субъектах Российской Федерации в условиях СВО. Регионы оценивались по следующим показателям: количество коррупционных преступлений на 10 тысяч человек, количество лиц, уволенных в связи с утратой доверия с 2022 года, количество новостей о коррупции за 2024 год и сводное место по прозрачности госзакупок. В Псковской области показатели следующие: с 2022 года восемь человек были уволены в связи с утратой доверия, в СМИ опубликованы 52 новости о коррупции, по критерию прозрачности госзакупок регион занял 61 место. В итоге наш регион оказался на 76–78 месте в рейтинге.

За последние несколько лет в Псковской области резко возросло число громких и резонансных коррупционных дел. Начиная с 22 марта 2024 года был задержан экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий — начальник управления городского хозяйства — по нескольким эпизодам получения взяток в особо крупном размере. В начале 2025 года общественность взбудоражило уголовное дело бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. А в конце 2025 года под стражу была заключена Анастасия Повторейко, главврач инфекционной больницы и депутат областного Собрания.

Кстати говоря о СМИ, дело Натальи Ильиной стало показателем того, что про коррупцию говорят только негосударственные СМИ, такие как ПЛН и ПЛН FM. В то время как СМИ госмедиахолдинга в собственном «рейтинге» громких коррупционных дел минувшего 2025 года решили замолчать коррупционную историю экс-ректора ПсковГУ.

Для сравнения, за 13 лет, начиная с 2005 года по 2018 год, было зафиксировано в разы меньше громких случаев выявления коррупции, чем за последние несколько лет. В 2005 году главой Плюсского района была получена взятка, в результате чего она была приговорена к 5 годам лишения свободы (условно). Следующее резонансное дело произошло в 2018 году: пять лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере получил вице-губернатор Александр Кузнецов.

Почему же раньше подобные коррупционные дела были редкостью, а теперь журналисты практически не выходят из здания суда, наблюдая за очередным процессом над маститым коррупционером?

В обществе уже сложились две основные точки зрения по данному вопросу. По мнению одних, настало время борьбы с коррупцией, сейчас идет кампания, вертикаль власти ориентирована на то, чтобы всех взяточников вывести на чистую воду. Работу по выявлению коррупции усилили, а меры наказания за подобные нарушения закона ужесточили. Другая версия заключается в том, что отсутствие должного контроля создает атмосферу вседозволенности, поэтому коррупция из частных случаев, человеческого фактора превращается в один из элементов системы.

В сегодняшней программе мы решили узнать мнения наших экспертов о том, что же такое коррупция — это человеческий фактор или системная проблема? С чем связан такой всплеск резонансных коррупционных преступлений, совершенных в нашем регионе? Ответы на эти вопросы давайте искать вместе в программе «Дневной дозор».

Старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова рассказала о самых громких коррупционных преступлениях нашего региона за прошедший год и о том, какое наказание понесли выявленные коррупционеры.

«В прошлом году состоялись обвинительные приговоры по таким резонансным делам, как в отношении бывшего заместителя главы администрации города Пскова, начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александра Грацкого. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере почти 6 млн рублей. Также ему назначено лишение права занимать определённые должности на госслужбе на срок 10 лет. Приговор в законную силу уже вступил, имущество, полученное в качестве взятки, конфисковано в доход государства: автомобиль, массажное кресло, наручные часы — всё это было конфисковано. В отношении бывшего первого заместителя главы администрации Псковской области Михаила Гавунаса также состоялся приговор за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159, 174, прим. 1, 327 УК РФ. Суд его приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взыскано в пользу правительства Псковской области более 1 млрд рублей в счёт возмещения материального ущерба. Также состоялся обвинительный приговор в отношении бывших сотрудников территориального отдела Госавтодорнадзора по Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за получение взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. В суде было установлено, что эти должностные лица действовали умышленно, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. А в январе 2021 года они лично получили взятку в сумме 30 000 рублей за неорганизацию и непроведение надлежащего административного расследования. С учётом позиции государственного обвинения, фигуранты были признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Бывшему главному государственному инспектору назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 800 000 рублей, а также его лишили права занимать должности на госслужбе на 4 года. Экс-начальнику территориального отдела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом 300 000 рублей. Он также был лишён права занимать должности на госслужбе на 4 года. Осуждённые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима».

Председатель комиссии по противодействию коррупции Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян убеждён, что причины коррупции кроются в человеческом факторе. И именно этот фактор повлиял на рост числа выявленных в регионе громких коррупционных преступлений. Вторая же, и по мнению Армена Мнацаканяна, основная причина роста раскрываемости коррупционных дел — это отточенная и качественная работа правоохранительной системы.

«Я считаю, что первый важный момент заключается в том, что мы скрыли, или, как я бы сказал, убрали официальное опубликование доходов и расходов для населения. Это и есть первый недостаток. Необходимо публиковать эти данные, чтобы все видели, какую зарплату получают люди, что у них есть, а чего нет. Это первый аспект. Человек, находясь на высоком посту, может оторваться от реальности, забыть, что он живет среди людей, и начинает действовать по принципу: «что хочу, то и делаю». Важно понимать, что любой человек, который заходит во властные структуры, некоммерческий или коммерческий сектор — везде он находится под вниманием правоохранительных органов. Никому не следует думать, что он может совершать что-то незаконное и остаться незамеченным. Все видят все. Я говорю это к тому, что, на мой взгляд, когда человек вовлекается в коррупционные схемы, это происходит потому, что он теряет страх. Это не столько системная проблема, сколько вопрос осознания. Если человек не может жить с карманом в 100 рублей, он никогда не поймет ценности этих 100 рублей. Ему можно дать 1 000, 10 000 или даже миллион — это ничего не изменит. Если человек привык жить на 100 рублей, как большинство нормальных людей, он понимает их ценность. Когда же он начинает жить по-другому, тогда и возникают проблемы. Поэтому я считаю, что сейчас действительно много подобных дел. Хочу подчеркнуть: возможно, система не дала сбой — мы просто делали вид, что ничего не замечаем. Но на самом деле все видят все. Поэтому я уверен: система работает и функционирует правильно. И еще раз повторю: существует множество интересных дел, которые наши правоохранительные органы могут поднять на поверхность, если только они этого захотят».

По мнению председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова, в связи с тем, что государство стало выделять больше средств на социальные нужды, строительство спортивных сооружений, ремонты детских садов и школ, увеличилось и число нечистых на руку людей. Для профилактики коррупционных преступлений Алексей Севастьянов считает правильным более четко и конкретно прописать в законодательстве, какое нарушение закона относится к коррупции, а что коррупцией не является.

«Система стала более строгой и прозрачной для выявления коррупциогенных факторов. Однако грань между коррупцией и её отсутствием сегодня слишком размытая. Мы, по крайней мере, не имеем в виду ту коррупцию, с которой сталкивались пять или десять лет назад, когда деньги передавались в конвертах за какие-то услуги. Очевидно, что формы непорядочных действий граждан и сотрудников госслужбы изменились, как и всё вокруг. Тем не менее мне порой не всегда ясно, что именно можно считать коррупцией. Конечно, правоохранительные органы и суды разберутся в этом вопросе. Однако иногда мне кажется, что некоторые ситуации сложно отнести к коррупционным. Например, когда мы говорим о «мёртвых душах», которые получают зарплату — это, безусловно, неправильно и должно преследоваться законом очень строго. Важно, чтобы всё происходило наглядно, публично и открыто. Но у людей часто возникает вопрос: почему один коррупционер, получивший 2 миллиона, получает 10 лет тюремного заключения, а другой коррупционер с миллиардами сидит дома под электронным браслетом и без права выезда? Никто не сомневается, что он с такими средствами может покинуть страну. Такие вещи вызывают недоумение. Мне также непонятно, почему применяются такие меры пресечения, как содержание под стражей. Если мы надеваем браслет и лишаем человека паспорта, куда он может убежать? Как он может сбежать? Скорее всего, такая мера неэффективна. Если у нас есть ненадёжные органы контроля выезда за границу, то кто-то может покинуть страну с поддельными документами. Необходимо развивать эту систему. Я сторонник того, чтобы всё было более публично и открыто, чтобы каждый понимал, за что и на сколько лет осуждают человека. Вероятно, тогда ситуация с коррупцией была бы иной. Я считаю, что эти вопросы должны быть ясны. Во-первых, каждый должен понимать: незнание закона не освобождает от ответственности. Но каждый должен чётко осознавать, что то или иное действие является нарушением. Да, следственные органы и суд формулируют пункты, которые они считают преступными. Но такие действия недопустимы, и именно из-за этого возникают негативные последствия».

Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов, который более 20 лет проработал в следственных органах, считает, что коррупция — это результат человеческого фактора, и объяснил, почему в этом убеждён.

«Я считаю, что причина коррупции заложена в самом обществе. Понимаете, я уже говорил, что в Китае за хищение и взяточничество предусмотрена смертная казнь, но это не останавливает людей от совершения преступлений. Мне кажется, что в нашем случае играет роль и тот факт, что значительные средства от государства поступают в различные структуры, и у людей возникает желание «погреться» за государственный счёт. У нас население делится на три категории: те, кто соблюдает законы; те, кто их нарушает; и самая большая группа — это люди, которые при случае украдут, но если почувствуют угрозу наказания, то воздержатся от этого. Они видят, что доступ к материальным ценностям стал шире, и решают «запустить руки» в карманы государства. Я думаю, что здесь нет ничего революционного — проблема заключается в людях. Каждый человек, если создать соответствующие условия, может стать либо героем, либо предателем».

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области полковник милиции в отставке Джемал Малышев сравнивает коррупцию с болезнью, от которой, по его мнению, увы, не получится излечить человека. Одним из самых действенных методов в борьбе с коррупцией, считает он, является цифровизация денег.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Это существовало всегда. Просто с течением времени менялся его характер, суммы и отношение общества к этому явлению. Люди утратили страх, и инстинкт самосохранения ослаб. Это трудно объяснить. Вся надежда, знаете, на что? На то, что расходы и доходы будут оцифрованы. Как сейчас происходит цифровизация всего и вся, так и цифровые деньги появятся, когда станет невозможно тратить больше, чем ты заработал. Вероятно, к этому всё и движется. Однако изменить человеческую психологию — задача крайне сложная. В любом случае, эта проблема не имеет надежды на быстрое решение или излечение».

По мнению уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, коррупция — это системная проблема, характерная не только для нашего региона, но и для всего государства в целом. Однако главным вопросом является: как найти «противоядие» от этой «болезни»? Дмитрий Шахов постарался дать ответ на этот вопрос.

«Чтобы избежать злоупотребления властью и нарушения законности при расследовании коррупционных преступлений, а также нарушений прав и свобод граждан, в государстве должна функционировать система сдержек и противовесов, чтобы властные полномочия не были сконцентрированы в каком-то одном органе власти. Это означает наличие эффективного парламентского контроля, независимость и профессионализм судебной системы, а также наличие государственных институтов дополнительной защиты прав граждан. Конечно, когда гражданин приходит на работу в органы власти и чувствует, что попал в систему вседозволенности или круговой поруки, то тут и появляется желание, да я бы сказал, даже соблазн поправить своё финансовое благополучие за счёт народа. Но, как показывает практика последнего времени, сейчас для правоохранительных органов не стало препятствием даже то, кем во власть приведён или назначен тот или иной чиновник и какие у него были заслуги. За примерами далеко ходить не надо. Это и ряд федеральных министров, депутатов Государственной Думы и Совета Федерации, которых не только осудили, но и у которых отобрали всё незаконно нажитое имущество: губернаторов, вице-губернаторов, глав муниципальных образований и депутатов региональных и местных органов власти. К сожалению, есть такие примеры и в Псковской области. С одной стороны, прослеживается политическая воля руководства государства, отсутствие боязни покарать мздоимца или расхитителя бюджетных средств в системе власти. Даже пусть это бросает тень на правящий класс, но, как говорится, от ошибок никто не застрахован. Однако лучше удалить коррупционера как можно быстрее из системы власти и публично его осудить в качестве превентивной меры, подтвердив ещё раз линию на очищение власти от коррупционных элементов, чтобы другим было неповадно совершать такие преступления и чтобы они задумались. С другой стороны, чувствуется повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, которые научились правильно фиксировать противоправные действия представителей власти, что становится уже реальным материалом для возбуждения уголовных дел со стороны Следственного комитета России и преследования коррупционеров за совершённые преступления».

В сегодняшней программе мнения наших экспертов по вопросу о том, почему же в последние годы участились случаи выявления коррупционных преступлений, разделились. Одни собеседники отмечали, что правоохранительная система ужесточила контроль за коррупционерами, и этим вызваны участившиеся случаи разоблачения взяточников, в том числе высокопоставленных. По мнению некоторых, рост коррупционных преступлений связан с отсутствием у некоторых людей, занимающих в том числе высокие посты, страха и чувством безнаказанности. Но прозвучали сегодня и слова о том, что коррупция — это болезнь, которая распространилась по всему миру, вакцины к которой, к сожалению, пока нет.

Александра Братчикова