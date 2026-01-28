 
Общество

Псковские семиклассники поиграли в «мафию» по сказкам Салтыкова-Щедрина

0

Читатели псковской Библиотеки – Центра детского чтения на улице Розы Люксембург отпраздновали 200-летие со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина квизом под названием «Сказки для детей изрядного возраста» в рамках специального цикла мероприятий «Играем с классиками», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: централизованная библиотечная система Пскова

На этот раз библиотекари предложили семиклассникам Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 поиграть в мафию, а точнее, в «зверскую сказочную мафию» и примерить на себя маски героев произведений Салтыкова-Щедрина. 

В этой мафии те, кому достались роли зайцев, могли только спать, потому что просыпаться им было слишком опасно. «Пискарь» просыпался лишь для того, чтобы дрожать. «Волки» имели право «утащить столько дичи, сколько захотят» – хоть весь «город» вырезать за один раз. «Медведь-воевода» мог арестовать любого без суда и следствия. А «лев» вообще делал что ему вздумается, потому что он «царь зверей» и никому не подчиняется. 

 

В результате ребятам хватило одного игрового «дня», чтобы понять, что выжить в мире, описанном Салтыковым-Щедриным, невозможно. Особенно, если ты «зайчик».  

«Поэтому они поскорее перешли к следующему заданию и попробовали сочинить собственные, весёлые, сказки по мотивам классика и с его героями. И таким образом смогли немного улучшить сатирический описанный классиком мрачный и абсурдный мир, в котором жили русские люди в XIX веке», - рассказали в библиотеке.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026