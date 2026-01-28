Псковские семиклассники поиграли в «мафию» по сказкам Салтыкова-Щедрина

Читатели псковской Библиотеки – Центра детского чтения на улице Розы Люксембург отпраздновали 200-летие со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина квизом под названием «Сказки для детей изрядного возраста» в рамках специального цикла мероприятий «Играем с классиками», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: централизованная библиотечная система Пскова

На этот раз библиотекари предложили семиклассникам Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 поиграть в мафию, а точнее, в «зверскую сказочную мафию» и примерить на себя маски героев произведений Салтыкова-Щедрина.

В этой мафии те, кому достались роли зайцев, могли только спать, потому что просыпаться им было слишком опасно. «Пискарь» просыпался лишь для того, чтобы дрожать. «Волки» имели право «утащить столько дичи, сколько захотят» – хоть весь «город» вырезать за один раз. «Медведь-воевода» мог арестовать любого без суда и следствия. А «лев» вообще делал что ему вздумается, потому что он «царь зверей» и никому не подчиняется.

В результате ребятам хватило одного игрового «дня», чтобы понять, что выжить в мире, описанном Салтыковым-Щедриным, невозможно. Особенно, если ты «зайчик».

«Поэтому они поскорее перешли к следующему заданию и попробовали сочинить собственные, весёлые, сказки по мотивам классика и с его героями. И таким образом смогли немного улучшить сатирический описанный классиком мрачный и абсурдный мир, в котором жили русские люди в XIX веке», - рассказали в библиотеке.