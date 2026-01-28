«Титан-Полимер» принял участие в круглом столе по вопросам трудоустройства выпускников

28 января в кадровом центре города Пскова и Псковского района состоялся круглый стол Клуба работодателей, посвященный вопросам профориентации молодежи и трудоустройства выпускников образовательных учреждений региона. В мероприятии приняли участие представители образовательных учреждений, крупных предприятий и общественных организаций региона, сообщили Псковской Ленте новостей на заводе «Титан-Полимер».

Фото: «Титан-Полимер»

В рамках дискуссии участники обсудили механизмы взаимодействия между работодателями, образовательными организациями и службой занятости, а также подходы к формированию устойчивых профессиональных траекторий для выпускников.

Ключевым результатом встречи стало определение необходимости выстраивания системного сотрудничества всех сторон – образовательных учреждений, работодателей, кадровых центров и родителей – для снижения рисков безработицы среди молодежи и развития действенных инструментов профориентации и обеспечение целевой поддержки выпускников.

Завод «Титан-Полимер» последовательно реализует программы взаимодействия с образовательными учреждениями Псковской области, включая организацию производственной практики, стажировок и программ дополнительного профессионального образования для студентов профильных специальностей. Молодые специалисты проходят производственное обучение на базе предприятия с возможностью дальнейшего трудоустройства и освоения новых квалификаций.