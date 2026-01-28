 
В Псковской области в пользу потребителей было взыскано 7 млн в 2025 году

Специалистов управления Роспотребнадзора по Псковской области привлекают суды общей юрисдикции к участию в рассмотрении гражданских дел для дачи заключений по ним в целях защиты прав потребителей. В 2025-м было дано 55 таких заключения. На конец года рассмотрено 30 дел, по которым специалистами управления Роспотребнадзора по Псковской области давались заключения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Анализируя тематику судебных дел, в рассмотрении которых принимало участие управление Роспотребнадзора по Псковской области, можно сделать вывод о том, что превалируют споры в сфере услуг – 56% от общего числа. Соответственно на долю торговли приходится 44%. Наибольшее число исков в сфере услуг относится к бытовым услугам (строительство, изготовление мебели, ремонт и т.д.) - 11% от числа всех потребительских исков.

Денежная сумма, присужденная в пользу потребителей по удовлетворенным искам, составила почти 7 миллионов рублей, из них в счет компенсации морального вреда присуждено более 380 тысяч рублей.

Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Псковской области за 12 месяцев было подано 17 исковых заявления в защиту прав потребителей. На конец 2025 года судами рассмотрено 13 таких исков, и все они удовлетворены в полном объеме. Всего присуждено около 1,5 миллионов рублей, при этом компенсация морального вреда составила более 150 тысяч рублей.

Также в 2025 году подано 13 исков в защиту неопределенного круга потребителей:    

  • Девять из них поданы в суд на блокировку сайтов, реализующих табачные изделия. В настоящее время сайты заблокированы.
  • Два иска о прекращении реализации табачной продукции в стометровой зоне от образовательных учреждений, по одному из них принято положительное решение, второе еще находится на рассмотрении суда.
  • Одно исковое заявление о признании информации, размещенной на вывеске ломбарда, вводящей потребителей в заблуждение и, соответственно, незаконной – рассмотрено судом и удовлетворено.
  • Одно о признании действий продавца, не использующего разрешительный режим на кассе и не исполняющего предписание Управления, незаконными и прекращении таких действий – находится в суде на рассмотрении.
