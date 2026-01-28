 
Общество

Оперативно-режимные службы УФСИН подвели итоги деятельности за прошлый год

В УФСИН России по Псковской области под руководством начальника территориального органа Виктора Леонова прошло оперативное совещание по подведению итогов деятельности оперативных и режимных подразделений за 2025 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В работе совещания приняли участие сотрудники оперативного отдела и отдела режима и надзора регионального УФСИН, заместители начальников ИК (СИЗО), курирующие вопросы безопасности (режима) и оперативной работы, начальники оперативных отделов и начальники отделов безопасности (режима) учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области. 

Повестка дня включала рассмотрение результатов служебной деятельности, обсуждение проблемных вопросов, связанных с организацией оперативно-розыскной деятельности, обеспечением режима и осуществлением надзора за осужденными в учреждениях УИС области. Отдельное внимание уделено мерам, направленным на недопущение чрезвычайных происшествий и преступлений среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Руководителем ведомства дана оценка работы подразделений, выделены положительные тенденции и отмечены имеющиеся недостатки. Также озвучены предложения по улучшению служебных показателей и определен круг приоритетных задач. Завершилось мероприятие принятием зачетов на знание нормативно-правовой базы. 

