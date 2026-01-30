В начале января в СЗФО вырос спрос на снегоуборочные работы и услуги эвакуатора — аналитики

В начале января в ряде регионов Северо-Западного федерального округа были зафиксированы аномально сильные снегопады. В отдельных городах высота снежного покрова была близка к многолетним максимальным значениям. На фоне погодных условий в округе заметно вырос интерес к очистке от снега не только территорий, но и машин. Эксперты Авито Услуг проанализировали динамику спроса на подобные услуги с 1 по 14 января 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Авито Услуг, в первые две недели января жители округа на 22% чаще искали уборку территорий от снега. При этом число объявлений о таких услугах выросло за год на 64%.

Одной из наиболее востребованных услуг оказалась очистка автомобилей от снега: с 1 по 14 января её искали на 58% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество предложений выросло на 57%. Специалисты по данному виду уборки полностью освобождают машину от снега и льда: убирают сугробы с крыши, капота, стёкол, фар и зеркал, а также очищают дворники и замки.

В случаях, когда автомобили оказывались заблокированы снежными завалами и не могли выехать самостоятельно, жители округа также обращались к услугам эвакуаторов. В начале января интерес к ним вырос на 24% год к году. Такая техника может работать в условиях плотной городской застройки, узких дворов и ограниченных по площади территорий, помогая оперативно освободить автомобили и восстановить движение.