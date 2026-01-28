Депутаты Псковской области поддержали законопроект об оплате труда муниципальных служащих

Комитет по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова рассмотрел вопросы повестки январской сессии. Депутаты поддержали законопроект, совершенствующий систему оплаты труда муниципальных служащих: размер базового денежного вознаграждения будет зависеть от численности населения муниципального образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Министр имущественных отношений Наталья Серебренникова представила законопроект, подготовленный в связи с новыми федеральными требованиями, вступающими в силу 1 марта 2026 года. Они ужесточают порядок перевода земель сельхозназначения в другие категории. «Если сейчас перевод осуществляется постановлением правительства Псковской области, то теперь при поступлении ходатайства и наличии полного пакета документов мы обязаны будем вносить законодательную инициативу в областное Собрание. То есть перевод каждого участка будет осуществляться законом области», - пояснила она. Новая процедура также потребует согласования с Минсельхозом России.

Министр экономического развития Андрей Михеев рассказал о предложении разрешить инвесторам, строящим социальные и общественные объекты, брать на себя дополнительное социальное обязательство – разрабатывать проектно-сметную документацию за свой счёт. Это позволит сократить бюджетные расходы муниципалитетов. Депутаты поддержали инициативу и рекомендовали принять закон в двух чтениях.

Комитет также рекомендовал удовлетворить представление прокурора Псковской области о нарушении антикоррупционного законодательства депутатом Олегом Брячаком, у которого подтвердилось наличие счёта в зарубежном банке. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий будет вынесен на январскую сессию.

Кроме того, Алексей Севастьянов инициировал вынесение на сессию вопроса о поддержке федерального законопроекта, устанавливающего административную ответственность для трудовых мигрантов за отказ от обязательного медосмотра. «Иностранные граждане будут обязаны проходить медосвидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию. За нарушение предусмотрен штраф от 25 до 50 тысяч рублей с возможным выдворением из страны», - уточнил депутат.

Добавим, что на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению в рамках стажировки в областном Собрании депутатов присутствовали участники кадровых программ «Герои земли Псковской» и «Время героев».