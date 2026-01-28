 
В Ильинской школе Красногородского округа решается вопрос с температурой в учебных кабинетах

В Ильинской школе решается вопрос с температурой в учебных кабинетах. Об этом пишет глава Красногородского округа Валентина Понизовская в соцсети ВКонтакте.

Фото: Валентина Понизовская / ВКонтакте

По словам главы округа, запас дров имеется и постоянно пополняется. Оборудование работает штатно, при этом контроль показывает, что в отдельных классах хотя и фиксируется рост температуры, но она все еще ниже нормы. Для выравнивания температурного режима в классах дополнительно установлены обогреватели.

«Принимаем все возможные меры. Параллельно рассматриваем варианты, которые позволят ускорить процесс выхода на норму и поддержания постоянного температурного режима. Ситуация находится на моем личном контроле», - пишет Валентина Понизовская.

