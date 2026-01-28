 
Общество

В Псковском округе 110 жителей воспользовались социальным контрактом в 2025 году

0

110 жителей Псковского муниципального округа воспользовались государственной поддержкой в форме социального контракта в 2025 году. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Федорова / ВКонтакте

Социальный контракт в минувшем году граждане заключали по 4-м направлениям. Наибольшее число жителей – 74 человека, воспользовались возможностью поддержки для развития своего дела (ИП и самозанятые). На личное подсобное хозяйство (птицеводство и растениеводство) – 3 человека, поддержку в поиске работы получили 32 человека, для преодоления трудной жизненной ситуации за соцконтрактом обратился 1 человек.

 

С 1 января 2026 года у социального контракта есть еще одно направление, им могут воспользоваться демобилизованные из рядов ВС РФ военнослужащие (не позднее, чем через 6 месяцев после демобилизации) и получить поддержку на развитие своего дела (производство товаров и оказание услуг).

Обратиться за заключением социального контракта в нашем округе можно в органы социальной защиты по месту жительства. Консультацию можно получить в Центре социального обслуживания Псковского района. Телефон: 8(8112) 720-749.

