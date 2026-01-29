 
Общество

82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Новосокольниках

0

82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Новосокольниках 29 января. 

Город Новосокольники был оккупирован немцами 24 июля 1941 года с целью захвата территории района и важного железнодорожного узла, соединявшего Витебск и Ленинград.

Оккупация города продлилась до 29 января 1944 года. Эта дата отмечается ежегодно как День освобождения города. Полностью Новосокольнический район был освобожден в середине июля 1944 года. Целый год понадобился советским войскам, чтобы после разгрома немцев под Великими Луками, с тяжелейшими боями пройти 27 километров до Новосокольников и освободить этот крупный железнодорожный узел.

В боях за освобождение Новосокольнического района погибли более 11 тысяч советских солдат и офицеров, более 9 тысяч жителей района погибли и пропали без вести, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026