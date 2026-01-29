82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Новосокольниках 29 января.

Город Новосокольники был оккупирован немцами 24 июля 1941 года с целью захвата территории района и важного железнодорожного узла, соединявшего Витебск и Ленинград.

Оккупация города продлилась до 29 января 1944 года. Эта дата отмечается ежегодно как День освобождения города. Полностью Новосокольнический район был освобожден в середине июля 1944 года. Целый год понадобился советским войскам, чтобы после разгрома немцев под Великими Луками, с тяжелейшими боями пройти 27 километров до Новосокольников и освободить этот крупный железнодорожный узел.

В боях за освобождение Новосокольнического района погибли более 11 тысяч советских солдат и офицеров, более 9 тысяч жителей района погибли и пропали без вести, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны.