 
Общество

В Усвятах отмечают 84-ю годовщину освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков

0

29 января посёлок Усвяты отмечает84-ю годовщину освобождения от немецко‑фашистских захватчиков. 

В этот день жители Усвятского муниципального округа ежегодно приходят к братскому захоронению на Замковой горе, чтобы почтить память погибших освободителей. 

Разгромив гитлеровские полчища на подступах к Москве, 5-6 декабря 1941 года Красная Армия перешла в контрнаступление. На направлении Смоленск-Витебск наступала 4-я Ударная армия Калининского фронта.

26 января 1942 года на территории округа вступила 51-я стрелковая бригада полковника Н. А. Федорова. Бригада, двигаясь по маршруту Яковлеве — Церковище, к утру 29 января достигла Усвят.

Наступление бригады было стремительным и неожиданным для находившегося в Усвятах комендантско-хозяйственного отряда немцев. Они вынуждены были поспешно бежать. Январь 1942 года стал началом освобождения округа от оккупантов.

В боях за Усвяты погибли порядка полутора тысяч воинов. В братской могиле на Замковой горе покоятся свыше 400 солдат и партизан, отдавших жизни за свободу Родины.

