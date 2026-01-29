 
С 1 сентября в России могут исчезнуть форматы «бакалавр» и «магистр»

Форматы «бакалавр» и «магистр» в России будут отменены с 1 сентября 2026 года, вместо них введут базовое и специализированное высшее образование, сообщила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).

«Вместо формулы "бакалавр — магистр" вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками. Важное дополнение: раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь такого запрета нет. Выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет, аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования», — сказала зампред.

По ее словам, переход на новую систему высшего образования с 2026 года — это не резкий поворот и поход «вслепую»: к такому решению шли несколько лет.

«Обсуждать замену Болонской системы начали еще в 2022 году, затем подготовили программу перехода и запустили пилот в шести университетах, где модель тестировали в реальной учебной жизни. Теперь этот опыт масштабируется», — рассказала политик.

Горячева добавила, что новая система высшего образования наиболее важна для инженерных и наукоемких направлений: такие профессии требуют не фрагментарных знаний, а глубокой подготовки, которая может не укладываться в формальные четыре года.

«Изменения просились давно. Рынок труда сегодня живет в другой реальности, и с каждым годом этот разрыв ощущается всё сильнее. Выпускник учится четыре-шесть лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы. Работодатели же вынуждены переучивать своих сотрудников уже внутри компаний, потому что программы подготовки в вузах не всегда гибкие, не успевают обновляться. Новая модель дает университетам больше свободы выстраивать программы под реальные запросы, но не теряя фундаментальности», — считает парламентарий.

При этом она подчеркнула, что студенты, которые уже учатся, спокойно закончат обучение по тем программам, на которые поступали, а новая система касается абитуриентов с 2026–2027 учебного года, чтобы переход был управляемым и поэтапным, пишет РИА Новости.

«Отдельная тема — дополнительное профессиональное образование. В новой модели ДПО становится важной опорой, но не заменой университету. Это пространство для переподготовки, освоения новых компетенций, смены траекторий в течение жизни. Экономика меняется быстро, и возможность в короткие сроки дообучаться, получать новые специальности — необходимость. Но принципиально важно не подменять понятия: никакие курсы и сертификаты не могут заменить фундаментальное высшее образование», — пояснила Горячева.

По ее мнению, в настоящее время ключевая задача — удержать баланс, ведь, с одной стороны, фундаментальность, системное мышление, академическая глубина, а с другой — практика, гибкость, связь с бизнесом и регионами.

