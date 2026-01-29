 
Общество

Никак не поощряют детей только 6% псковичей - опрос

0

6% псковских родителей не поощряют детей абсолютно никак. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие родители учеников.

Устная похвала является самым популярным способом поощрения детей: без подарков и денег, исключительно добрым словом мотивируют школьников к хорошим поступкам 3 из 10 родителей.На втором месте такая поощрительная мера, как поездки в развлекательные места (24%), на третьем — исполнение желаний ребенка (22%). Реже мотивируют подарками (18%), разрешением на компьютерные игры или просмотр ТВ (14%). Деньги или сладости идут в ход у 11% опрошенных.

Есть заметные различия в подходах матерей и отцов к мотивации школьников. Матери гораздо чаще отцов ограничиваются только устной похвалой. Отцы же чаще матерей практикуют денежное поощрение и чаще дарят подарки. Но при этом среди мужчин больше и тех, кто никак не поощряет детей.

Что касается прямой платы за хорошие отметки, то эта практика остается редкой. Доля тех, кто дает деньги школьнику за каждую хорошую оценку, составляет 7%, еще 4% платят только за пятерки. Отцы практикуют финансовое поощрение за положительные отметки в 2 раза чаще матерей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026